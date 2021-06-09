Через границу не пропустили более 113 000 срезанных цветов

В фитосанитарном контрольном пункте "Бурачки" (российско-латвийская граница) госинспектор управления Россельхознадзора наложил запрет на ввоз 113 606 срезов цветов и зелени, странами происхождения которых являются Нидерланды, Эквадор, Коста-Рика, Колумбия и США.

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На большей части упаковок (97 523 штуки) с цветами и зеленью отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, странах и местах производства.

По данным пресс-центра Россельхознадзора по Псковской области, подкарантинная продукция следовала в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями.

