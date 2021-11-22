Через границу не пропустили более 125 000 цветов и зелени

На КПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) сотрудники Россельхознадзора в Псковской области не пропустили партию растительной продукции.

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Как отмечает пресс-служба Россельхознадзора по Псковской области,125 373 срезов цветов и зелени перевозилась с нарушениями в сфере фитосанитарного законодательства в Красногорск из Литвы.

В ходе досмотра продукции из Эквадора, Колумбии, Нидерландов, Коста-Рики, Кении и США инспекторы установили, что на упаковках части груза в маркрировке отсутствовали сведения о наименовании страны-экспортера или реэкспортера.

Ввоз более 125 000 зелени и цветов на территорию России был запрещен.