Через границу не пропустили более 125 000 цветов и зелени
Foto: LETA

На КПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) сотрудники Россельхознадзора в Псковской области не пропустили партию растительной продукции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-служба Россельхознадзора по Псковской области,125 373 срезов цветов и зелени перевозилась с нарушениями в сфере фитосанитарного законодательства в Красногорск из Литвы.

В ходе досмотра продукции из Эквадора, Колумбии, Нидерландов, Коста-Рики, Кении и США инспекторы установили, что на упаковках части груза в маркрировке отсутствовали сведения о наименовании страны-экспортера или реэкспортера.

Ввоз более 125 000 зелени и цветов на территорию России был запрещен.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

США Эквадор
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле