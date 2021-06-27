Через границу не пропустили более 14 тонн лекарственных трав
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора не пропустили через латвийско-российскую границу 14,3 тонн различных сушеных трав.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора по Псковской области, при проверке на МАПП "Бурачки" выяснилось,что в фитосанитарном сертификате не заполнены некоторые графы, таким образом, документ был признан недействительным.

Лекарственные и пряные травы (пижма, хвощ, столбики кукурузы с рыльцами, тимьян) следовали из Румынии в адрес подмосковного предприятия, занимающегося производством лекарственных препаратов. Ввоз более 14 тонн сушеных трав на территорию РФ был запрещен.

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