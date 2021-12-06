Через границу не пропустили более 161 000 цветов
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В фитосанитарном контрольном пункте "Бурачки", расположенном в Псковской области, сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора не пропустили через российско-латвийскую границу 161 736 срезов цветов и зелени.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора, голландские, польские и кенийские цветы следовали из Словакии в адрес занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями московской фирмы.

В ходе контроля было установлено, что на большей части упаковок с цветами и зеленью отсутствовали сведения о стране-экспортере. По этой причине ввоз товара на территорию РФ был запрещен.

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