Через границу не пропустили более 161 000 цветов

В фитосанитарном контрольном пункте "Бурачки", расположенном в Псковской области, сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора не пропустили через российско-латвийскую границу 161 736 срезов цветов и зелени.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора, голландские, польские и кенийские цветы следовали из Словакии в адрес занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями московской фирмы.

В ходе контроля было установлено, что на большей части упаковок с цветами и зеленью отсутствовали сведения о стране-экспортере. По этой причине ввоз товара на территорию РФ был запрещен.