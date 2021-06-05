Через границу не пропустили более 19 тонн новозеландской овечьей шерсти
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Сотрудники Россельхознадзора по Псковской области при проведении ветеринарного контроля в МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) обнаружили нарушения при ввозе 19,2 тонн овечьей шерсти.

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора по Псковской области, сырье
было произведено в Новой Зеландии и перевозилось из Литвы в адрес предприятия Ставропольского края.

В ходе проверки было выявлено несоответствие сведений о стране-экспортере, производителе, заявленных в разрешении Россельхознадзора на ввоз. Фактический номер транспортного средства не соответствовал данным, указанным в ветсертификате страны-экспортера.

На упаковках отсутствовала маркировка, подтверждающая информацию о продукции, производителе и стране происхождения. Оформлен акт о возврате груза.

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rus.DELFI.lv

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