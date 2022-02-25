Через границу не пропустили более 19 тонн удобрений
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На российско-латвийском участке госграницы РФ, на ФКП "Бурачки" инспектор Управления Россельхознадзора после проведения карантинного фитосанитарного контроля запретил транзит по территории РФ 19,2 тонн органических удобрений, следующих из Литвы в Баку.

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора, инспектор установил несоответствие информации о получателе, весе, указанной в фитосанитарном сертификате, данным в коммерческих и транспортных документах.

Также в сертификате не полностью был указан номер транспортного средства. В итоге, перемещение более 19 тонн литовских удобрений по территории ЕЭС было запрещено.

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