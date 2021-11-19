Через границу не пропустили более 3 тонн муки и крупы

В фитосанитарном контрольном пункте "Бурачки" (РФ) сотрудники Россельхознадзора по Псковской области при проверке груза не пропустили 3,7 тонн пшеничной муки и манной крупы.

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Партия продукции, произведенной во Франции, следовала из Латвии в адрес московской торгово-оптовой копании. Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора, на часть перевозимой продукции не было фитосанитарного сертификата, удостоверяющего безопасность и соответствие продукции фитосанитарным требованиям ЕАЭС.

Товар вернули на сопредельную территорию.