Через границу не пропустили более тысячи литров лекарственного препарата
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На российско-латвийском участке границы РФ в МАПП "Бурачки" (Псковская область) сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 1152 литров лекарственного препарата "Тримесул 480С", предназначенного для сельскохозяйственных животных и птицы.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора по Псковской области,продукция, произведенная во Вьетнаме, следовала в адрес компании, занимающейся оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

В ходе досмотра было установлено нарушение указания Россельхознадзора, согласно которому ввоз и оборот на территории России "Тримесул 480С", произведенного предприятием Vemedim Animal Health, временно приостановлен.

Оформлен акт о возврате груза.

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