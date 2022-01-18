Через границу не пропустили почти 20 тонн скумбрии
Foto: Россельхознадзор по Псковской обл.

Сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора в МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) не пропустили 19,5 тонн неразделанной мороженой скумбрии.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора, партия рыбы следовала в Казахстан. При проведении контроля документов было установлено, что разрешение Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз почти 20 тонн скумбрии отсутствует.

Ввоз морской рыбы на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза на сопредельную территорию.

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