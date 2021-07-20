Через границу не пропустили собаку, которую везли из РФ в немецкий приют для животных
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На российско-латвийском участке границы РФ, на КАПП "Бурачки" (Псковская область) сотрудники Управления Россельхознадзора запретили вывоз с территории РФ собаки, перевозившейся в приют для домашних животных на территории Германии.

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По данным пресс-службы Россельхознадзора по Псковской области, на животное отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие его происхождение, проведение вакцинаций, обработок, а также клинического осмотра собаки перед отправкой за границу.

В соответствии с актом о возврате "живой" груз возвращен отправителю.

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rus.DELFI.lv

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