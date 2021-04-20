Через границу пытались тайно провезти 9000 литров трансмиссионного масла
Foto: ГТК РБ

Витебские таможенники пресекли на белорусско-латвийской границе попытку провоза 9000 литров незадекларированного трансмиссионного масла.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Грузовик DAF следовал с товаром "автомобильные масла, автомобильные смазки, антифризы". При прохождении весогабаритного контроля таможенники установили существенное превышение фактического веса груза в сравнении с указанным в документах.

По данным пресс-центра Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, в грузовом отсеке был обнаружен незадекларированный товар. По факту начат административный процесс.

Через границу пытались тайно провезти 9000 литров трансмиссионного масла
Foto: ГТК РБ
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур