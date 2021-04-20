Через границу пытались тайно провезти 9000 литров трансмиссионного масла

Витебские таможенники пресекли на белорусско-латвийской границе попытку провоза 9000 литров незадекларированного трансмиссионного масла.
Грузовик DAF следовал с товаром "автомобильные масла, автомобильные смазки, антифризы". При прохождении весогабаритного контроля таможенники установили существенное превышение фактического веса груза в сравнении с указанным в документах.
По данным пресс-центра Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, в грузовом отсеке был обнаружен незадекларированный товар. По факту начат административный процесс.