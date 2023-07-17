Через латвийско-российскую границу не пропустили более 20 тонн мяса

На российско-латвийской границе, на МАПП "Убылинка" сотрудники Россельхознадзора провели ветконтроль 20,5 тонн мяса птицы механической обвалки, которая следовала из Нидерландов транзитом по территории РФ в Республику Узбекистан.

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Как отмечает пресс-служба Россельхознадзора, в ходе проверки инспекторам не предъявили разрешения ведомства на транзит данной мясной продукции по территории РФ.

В итоге, был оформлен акт о возврате груза.