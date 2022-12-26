Через латвийско-российскую границу не пропустили почти 60 тонн боснийских груш

За три дня на российско-латвийской границе РФ в ФКП "Убылинка" (Псковская область) сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз трех партий свежих груш общим весом 59 тонн из Боснии и Герцеговины.

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора по Псковской области, фрукты следовали в адрес одного из крупных розничных магазинов Краснодара. В ходе карантинного фитосанитарного контроля инспекторы Россельхознадзора выявили несоответствие подкарантинной продукции единым карантинным фитосанитарным требованиям.

В частности, на части упаковок отсутствовала маркировка, содержащая всю необходимую информацию в соответствии с едиными карантинными требованиями. В итоге, ввоз почти 60 тонн боснийских груш на территорию Российской Федерации запрещен.