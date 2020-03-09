Через латвийско-российскую границу незаконно вывезли восемь автомобилей

Псковской таможней возбуждено два уголовных дела по факту невывоза в установленный срок временно ввезенных автомобилей с иностранной регистрацией.

По данным Северо-Западного управления таможни ФТС России, восемь автомобилей, зарегистрированных на территории иностранных государств, ввозились через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Бурачки" двумя организациями, по четыре автомобиля каждой.

Машины ввозились без уплаты соответствующих таможенных платежей. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей по уголовным делам составила более 8 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники таможни и УГИБДД по Псковской области ищут, где могут находиться транспортные средства, информация о вывозе которых отсутствует.