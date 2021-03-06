Через Латвию и Литву в Эстонию ввезли наркотиков на сумму более 2 млн. евро
Foto: LETA

В Эстонии начался суд над бандой наркоторговцев и адвокатом, который им помогал ввозить крупные партии наркотиков. В ходе досудебного расследовния удалось выяснить, что молодежь привозила наркотические вещества на машинах и рейсовых автобусах из Испании, Германии, Латвии и Литвы, а позже перепродавали их, в первую очередь в Таллинне. Всего по этому делу запланировано 35 заседаний.

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25 января Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, начатое в отношении 15 молодых парней, которые обвиняются в незаконном обороте наркотических веществ на сумму свыше 2,1 млн евро. Под суд отправлен также один адвокат, дававший группировке руководства.

Согласно собранным в ходе уголовного производства данным, группировка занималась оборотом наркотических вещей под руководством двух 29-летних граждан Грузии как минимум с лета 2018 года до середины лета 2020, когда полиция задержала последних членов группировки.

Стоимость наркотиков, которые группировка ввезла в Эстонию за это время, доходит до 2,1 млн евро, а с их продажи они могли получить около пяти миллионов.

Согласно обвинению, речь идет как минимум о 263 кг марихуаны, почти килограмме кетамина, 2,4 кг кокаина, а также более 6000 таблеток MDMA и примерно двух килограммах в виде кристаллизованного вещества.

Обвинение было предъявлено 15 лицам, и на время предварительного расследования под стражу были взяты 10 человек, пятеро из которых до сих пор находятся под стражей.

Обвинение предъявлено также одному адвокату, который передавал инструкции своего клиента, находившегося под стражей, другим членам группировки, чтобы они продолжали наркобизнес.

Обвинение получили Петер Перкин, Давит Мантскава, Эгерт Хыйм, Матиас-Майт Метсамаа, Кристьян Тууль, Яанар Никкер, Оливер Киви, Коберт Давтьян, Оскар Сювари, Кристовер Метусала, Райт Каспар Пурье, Делори Ристкок, а также Усман Имтияз Вани и Алекс Саксон.

Руководителям группировки предъявлены обвинения по параграфу о незаконном обороте наркотических веществ с целью получения крупной материальной выгоды. Остальные члены группировки обвиняются в обороте наркотических веществ в крупном объеме.

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