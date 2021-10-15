Через российско-латвиийскую границу пытались незаконно ввезти 3 тонны обуви

На таможенном посту "Убылинка" сотрудники российской таможни констатировали попытку незаконного провоза обуви из Польши.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни РФ, в трех автомобилях, следующих в адрес одного получателя от одного отправителя, перемещалось на тонну больше товара, чем заявлено в документах.

Из Польши в Москву везли мужскую, женскую и детскую обувь, сумки, рюкзаки, шарфы, ремни, косметику для обуви и другие товары.

При проверке таможенники выявили несоответствие фактического веса перемещаемого товара заявленным сведениям в документах. Разница составила по 1 тонне в каждом транспортном средстве.

Таможенники возбудили по данному факту три административных дела.