Через российско-латвийскую границу не пропустили 11 собак

На КПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) госинспектор Управления Россельхознадзора запретил вывоз 11 собак из Российской Федерации.

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По данным пресс-центра Россельхознадзора по Псковской области, американский стаффордширский и йоркширский терьер, сиба-ину, французский бульдог, афганская борзая и собаки других пород перевозились из Подольска в Ирландию, Польшу и Великобританию.

Во время проверки документов были установлены признаки, указывающие на подделку ветеринарных сертификатов. В номерах сертификатов после кода региона число знаков превышало установленное указанием количество знаков, соответствующее порядковому номеру сертификата.

Также в информационной системе "ВетИС" E-cert отсутствовал учет экспортных ветеринарных сертификатов, подтвердить оформление которых не представилось возможным.

Вывоз животных из России запрещен, оформлены акты о возврате груза. Информация направлена в правоохранительные органы.