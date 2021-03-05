Через российско-латвийскую границу не пропустили 11 собак
Foto: Россельхознадзор по Псковской обл.

На КПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) госинспектор Управления Россельхознадзора запретил вывоз 11 собак из Российской Федерации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным пресс-центра Россельхознадзора по Псковской области, американский стаффордширский и йоркширский терьер, сиба-ину, французский бульдог, афганская борзая и собаки других пород перевозились из Подольска в Ирландию, Польшу и Великобританию.

Во время проверки документов были установлены признаки, указывающие на подделку ветеринарных сертификатов. В номерах сертификатов после кода региона число знаков превышало установленное указанием количество знаков, соответствующее порядковому номеру сертификата.

Также в информационной системе "ВетИС" E-cert отсутствовал учет экспортных ветеринарных сертификатов, подтвердить оформление которых не представилось возможным.

Вывоз животных из России запрещен, оформлены акты о возврате груза. Информация направлена в правоохранительные органы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее