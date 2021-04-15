Через российско-латвийскую границу не пропустили 17 собак

В МАПП "Бурачки" инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль при вывозе 17 собак, которые перемещались на машине из Москвы в Драгун (Германия).

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По данным пресс-центра Управления Россельхознадзора по Псковской области, у одной из собак отсутствовал микрочип, а у другой — ветеринарные сопроводительные документы, что не позволило гарантировать соблюдение ветеринарных требований ЕС.

Вывоз двух животных из России запрещен, оформлены акты о возврате. Машина с остальными питомцами также была возвращена на территорию РФ, т. к. животные сопровождались одним ветеринарным сертификатом на экспорт в ЕС.