Через российско-латвийскую границу не пропустили 19 тонн подозрительного свиного жира

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Псковской области при проведении ветконтроля на российско-латвийском участке границы (МАПП "Бурачки") запретили провоз 19 тонн свиного замороженного жира.

По данным пресс-центра Россельхознадзора, продукция следовала из Воронежской области в Калининград. В ходе анализа данных было установлено, что ветеринарные свидетельства уже погашены в системе, то есть доставка груза в место назначения/разгрузки товара была подтверждена до проведения ветеринарного контроля 19-тонной партии жира в МАПП "Бурачки".

Кроме того, фактическая упаковка товара не соответствовала заявленной. Продукция перемещалась в полиблоках, а документы были оформлены на другой вид упаковки — картонные коробки. Специалисты ведомства выявили более 3 тонн товара со значительным содержанием мышечной ткани, не соответствующего заявленному наименованию "Жир свиной замороженный".

Кроме того, на маркировочных этикетках была указана информация только о годе производства товара, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции". Также было установлено несоответствие информации о производителе. Специалистами ведомства оформлен акт о возврате груза отправителю.