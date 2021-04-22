Через российско-латвийскую границу не пропустили 38 тонн лосося и скумбрии

Госинспекторы управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 38 тонн лосося и скумбрии. Рыба, произведенная предприятиями Чили и Норвегии, прибыла на территорию Литвы морским транспортом. После этого рыбу из Клайпеды через Латвию направили в Бишкек (Кыргызстан).

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора по Псковской области, в ходе проверки констатировали отсутствие разрешений Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики на ввоз лосося и скумбрии.

В итоге, ввоз груза запретили, а товар вернули на сопредельную территорию.