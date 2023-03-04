Через российско-латвийскую границу не пропустили более 25 тонн бананов

На российско-латвийской границе, на КПП "Бурачки" (Псковская область) Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз на РФ 25,2 тонн свежих эквадорских бананов.
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Партия фруктов следовала автотранспортным средством из Латвии в Республику Казахстан.
Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора, во время ходе карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что реэкспортный фитосанитарный сертификат страны-экспортера был заполнен не полностью.
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