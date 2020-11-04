Через российско-латвийскую границу не пропустили более 4 тонн манго и авокадо
Foto: Shutterstock

В минувшие выходные сотрудники Россельхознадзора Псковской области не пропустили на территорию РФ 4,6 тонн продукции растительного происхождения из Нидерландов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным пресс-центра Управления Россельхознадзора по Псковской области, во время карантинного фитосанитарного контроля на МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) было установлено, что фитосанитарные сертификаты выдали в Нидерландах уже после фактического убытия продукции с территории страны.

Таким образом, предъявленные сертификаты были признаны недействительными, а ввоз 4,6 тонн свежих плодов и фруктов на территорию Российской Федерации запрещен.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei