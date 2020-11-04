Через российско-латвийскую границу не пропустили более 4 тонн манго и авокадо

В минувшие выходные сотрудники Россельхознадзора Псковской области не пропустили на территорию РФ 4,6 тонн продукции растительного происхождения из Нидерландов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным пресс-центра Управления Россельхознадзора по Псковской области, во время карантинного фитосанитарного контроля на МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) было установлено, что фитосанитарные сертификаты выдали в Нидерландах уже после фактического убытия продукции с территории страны.

Таким образом, предъявленные сертификаты были признаны недействительными, а ввоз 4,6 тонн свежих плодов и фруктов на территорию Российской Федерации запрещен.