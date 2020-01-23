"Черная среда": в результате пожаров за сутки погибли шесть человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров, в огне погибли шесть человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Как отметила пресс-секретарь ГПСС Агрита Витола, в минувшие сутки произошло несколько трагедий — пожары унесли жизнь людей в Лудзе, Риге, Резекне и Вецпиебалге.

Один человек вчера погиб в результате пожара в одноэтажном деревянном жилом доме в Лудзе. Еще один человек стал жертвой пожара в заброшенном доме в Риге. Останки трех человек были найдены после ликвидации пожара в деревянном жилом доме в Резекненском крае, а еще один человек погиб в результате пожара в Вецпиебалгском крае.

В целом в этом году в результате пожаров погибли 11, пострадали — 16 человек.

Также за прошедшие сутки ГПСС получила 25 вызовов на спасательные работы.