"Черная суббота" на дорогах Латвии: в ДТП погибли 4 человека

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли четыре и пострадали 14 человек, сообщила представитель Госполиции Анце Розе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Двое погибших были водителями, двое — пешеходами. В обоих случаях водители, сбившие пешеходов, уехали с места происшествия.

В субботу около 17 часов в Пилскалнской волости Аугшдаугавского края на трассе Пилскалне-Илзе произошло лобовое столкновение между автомобилями "Audi A4" и "Toyota Avensis". Водители обеих машин погибли.

В 18.42 в Икшкиле на ул. Озолу пока не установленный водитель сбил пешехода. Мужчина скончался на месте аварии. Водитель покинул место происшествия, не вызвав скорую медицинскую помощь и не сообщив о происшествии в полицию.

В Викули Бабитской волости Марупского района пешехода насмерть сбил еще один неустановленный водитель. Авария произошла в 0.38.

В субботу в Латвии было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия.