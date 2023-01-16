Черные выходные: спасатели извлекли из водоемов тела четверых утонувших
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По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувшие выходные в водоемах Латвии утонули четыре человека.

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Как отмечают в ГПСС, вечером 14 января на пульт дежурного поступил сигнал из Терветской волости, где под лед провалились два человека, а на льду остались их принадлежности для рыбной ловли. В субботу прибывшие на место происшествия спасатели обследовали водоем, однако найти тела им не удалось. В воскресенье работы на пруду продолжились, и днем обоих утонувших обнаружили.

В субботу под лед провалился еще один рыбак в волости Семес Тукумского края. Когда спасатели доставили мужчину на берег, медики констатировали его смерть.

Тело еще одного погибшего нашли в эти выходные на пруду в волости Ранкас Гулбенского края. Для дальнейших следственных действий его передали сотрудникам Госполиции.

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