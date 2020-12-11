Черный лед: за два дня в водоемах Латвии погибли шесть человек
Foto: Reuters/Scanpix

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), за два дня в водоемах Латвии погибли шесть человек. Причиной трагедии спасатели называют необдуманные действия.

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Как отмечают в ГПСС, трагедии произошли под Дагдой, Яунелгавой и Валкой.

9 декабря в Терветском крае на неокрепший лед вышли и провалились в воду два человека, еще два человека погибли в Валкском крае. 10 декабря при аналогичных обстоятельствах погибли люди в Яунелгавском крае и под Дагдой.

ГПСС предупреждает, что лед начал только образовываться и находиться на нем опасно. Спасатели призывают не выходить на лед водоемов, а также присматривать за детьми и домашними животными, которые хотят проверить толщину и прочность льда.

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LETA

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LETA
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