Четыре человека обвиняются в мошенничестве при продаже недвижимости на 1,2 миллиона евро
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Прокуратура направила в Рижский городской суд уголовное дело, по которому четыре человека обвиняются в мошенничестве при продаже недвижимости на сумму 1,2 миллиона евро, сообщили в прокуратуре.

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Возбуждены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и в составе организованной группы. Согласно обвинительному заключению, лица договорились между собой о распределении ролей при совершении преступления.

Члены организованной группы знали, что потерпевший, владеющий недвижимым имуществом в Риге, не проживает постоянно в Латвии. Они подделали его паспорт и генеральную доверенность, чтобы получить право на это имущество. Мошенники предъявили фальшивую генеральную доверенность и заключили договор купли-продажи недвижимости, принадлежащей потерпевшему.

Стражи порядка арестовали мошенников в тот момент, когда они пришли к нотариусу для подписания заявления о получении документа и залога в размере 1,2 млн евро, которые покупатель недвижимости внесет на депозитный счет нотариуса.

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