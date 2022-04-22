Четыре человека обвиняются в ретрансляции запрещенных в Латвии телеканалов

Госполиция предъявила обвинения четырем лицам в рамках дела о распространении нелегального телевидения на территории Латвии, сообщили агентству LETA стражи порядка.

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Летом 2021 года сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями задержали несколько человек и провели ряд обысков, таким образом остановив деятельность группы лиц, которая распространяла нелегальное телевидение. Задержанные нарушали смежные права, обеспечивая клиентам нелицензионное и несанкционированное телевидение. Был причинен ущерб в размере не менее 30 000 евро.

По подозрениям в совершении преступления сотрудники полиции задержали четырех ранее не судимых людей. Были арестованы два человека 1960 года рождения, один человек 1950 года рождения и один человек 1963 года рождения. К задержанным применены меры пресечения, которые не связаны с лишением свободы.

В ходе расследования было установлено, что группа лиц состояла из бывших сотрудников предприятий из сферы телевидения. Они разделяли обязанности между собой.

Технически поддерживая и консультируя друг друга, они оказывали нелегальные телевизионные услуги клиентам в регионах Курземе, Видземе и окрестностях Риги, распространяя как программы от базирующихся в Латвии обладателей смежных прав, так и российские передачи от "Триколор" и "НТВ+".

Полиция предупреждает, что российские пропагандистские телеканалы запрещены решениями Национального совета по электронным СМИ (NEPLP). Кроме того, за установку, оборудование, инсталляцию или использование в персональных целях нелегального телевидения может грозить предупреждение или штраф до 700 евро.

В Отделе по борьбе с киберпреступлениями указали, что будет продолжен усиленный мониторинг латвийского сегмента интернета с целью выявления юридических и физических лиц, которые без лицензии ретранслируют запрещенный аудиовизуальный контент.