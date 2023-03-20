Чили: в рамках спецоперации задержан наркодилер из Латвии
Foto: Pexels.com, Kindel Media

Детективы чилийского Агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и сотрудники Бюро по борьбе с организованной преступностью Чили в рамках спецоперации задержали 10 наркоторговцев, среди которых оказался и гражданин Латвии.

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По данным чилийских СМИ, задержание было проведено в портовом городе Арика (административный центр провинции Арика и области Арика-и-Паринакота).

Операция "Либертад" координировалась несколькими силовыми ведомствами Чили пр участии прокуратуры и касались мелкооптовых наркодилеров. Одновременно полиция провела обыски сразу на восьми объектах города.

В результате успешной операции было изъято 3760 доз наркотиков, включая кокаин, коноплю и клоназепам. Среди задержанных оказались восемь граждан Чили, гражданин Венесуэлы и гражданин Латвии. Следствие продолжается.

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