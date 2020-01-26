Число квартирных краж в Риге растет: за минувшие сутки обворовано пять квартир

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано пять квартирных краж, и все они произошли в Риге, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Кроме того, в Риге в субботу была угнала одна автомашина и один велосипед. Еще одна кража велосипеда произошла в Видземе.

На прошедшей рабочей неделе полиция зарегистрировала 43 квартирных кражи.

Госполиция и ранее заявляла, что количество квартирных краж увеличивается в осенние и зимние месяцы — в ноябре, декабре и январе. Это связано не только с ранним наступлением темноты, но и с новогодними праздниками, когда жители оставляют свои дома без присмотра или просто становятся менее осторожными. Полиция призывает принимать меры безопасности для защиты своего имущества.

Большое количество квартирных краж происходит из-за того, что владельцы оставляют открытыми двери или окна. Хозяева квартир совершают эту ошибку не только при отъезде, но и находясь дома. Иногда преступники обворовывают квартиры, пока хозяева спят или отдыхают в гостиной. По этой причине ценные вещи не следует хранить в коридоре.

Кроме того, необходимо закрывать окна, ведь воры для проникновения в квартиру могут использовать даже окна, оставленные в режиме проветривания.