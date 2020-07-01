Член правления AО Talsu gaļa получил реальный срок за мошенничество с налогами

Курземский районный суд (Талси) приговорил к реальному сроку лишения свободы члена правления AО Talsu gaļa. Всего по делу проходили трое обвиняемых, которые признаны виновными в уклонении от уплаты налогов с причинением государству ущерба в крупных размерах. Также подсудимые признаны виновными в мошенничестве в крупных размерах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В интересах предприятия АО Talsu gaļa они организовали мошенническую схему с возмещением из госбюджета НДС в размере 73 676 евро, а также уклонились от уплаты налогов на сумму 415 044 евро.

Согласно материалам дела, в 2011 году подсудимые распланировали преступную схему с вовлечением в нее фиктивных предприятий, а также с использованием фальшивых бухгалтерских документов, оформляя фиктивные сделки и при этом декларируя их как совершенные. После всех этих манипуляций декларация НДС предприятия Talsu gaļa подавалась в Службу госдоходов.

В качестве основания для возврата предналога обвиняемые использовали указанные фальшивые бухгалтерские документы, согласно которым подтверждались якобы фактически проведенные сделки.

Один из обвиняемых занимал пост члена правления АО Talsu gaļa. Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам тюремного заключения, а также лишил права три года заниматься предпринимательской деятельностью.

Его подельники получили по два с половиной года, кроме того, они на два года лишены прав заниматься предпринимательской деятельностью.