Член правления и работник предприятия получили реальные сроки за неуплату налогов

Рижский окружной суд приговорил к пяти месяцам тюремного заключения двух лиц, признанных виновными в неуплате налогов. Кроме того, обоим осужденным запрещено в течение двух лет заниматься предпринимательской деятельностью.

К такому решению суд пришел после рассмотрения протеста, поданного прокуратурой на приговор суда первой инстанции.

Член правления предприятия признана виновной в уклонении от уплаты налогов, а работник фирмы получил наказание, поскольку он помогал уклоняться от уплаты налогов.

Согласно материалам дела, в бухгалтерской документации предприятия в период с января 2011 по декабрь 2012 года были включены фиктивные сделки о получении различных товаров и услуг. Также следствие установило, к сделкам прилагались фальшивые чеки, распечатанные с кассовых аппаратов, оформленных на другую фирму.

В общей сложности государству был нанесен ущерб в размере 104 458 евро.