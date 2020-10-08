Члена правления компании будут судить за неуплату налогов

Прокуратура по расследованию экономических и финансовых преступлений передала в суд материалы дела, в рамках которого члену правления фирмы были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

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Согласно обвинительному заключению, обвиняемый являлся членом правления общества с ограниченной ответственностью. Обвиняемый, как руководитель компании, был обязан рассчитать суммы подлежащих уплате налогов, уплатить налоги в государственный бюджет в установленный срок и в полном объеме, а также вести бухгалтерский учет компании.

Чтобы избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за счет уменьшения суммы налогов, подлежащих уплате государству, обвиняемый совершал фиктивные операции от имени SIA с другими фирмами, которые содержали ложную информацию, не соответствовали фактическому ходу сделок и указывал эти операции в декларациях SIA по НДС.

В результате компания не уплатила в госказну 34 383,35 евро, что нанесло государству большой ущерб.

Дело будет рассмотрено в суде Видземского предместья Риги.