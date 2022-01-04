ЧП из-за мусора с участием полицейского в центре Риги: пострадавшей назначена экспертиза

Вечером 29 декабря прошлого года на ул. А. Чака произошел инцидент, одним участником которого стал сотрудник Госполиции. В этой связи Латгальский участок Рижского регионального управления полиции начал административный процесс о нанесении телесных повреждений.

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По словам свидетельницы ЧП, вечером 29 декабря она вышла из дома, чтобы вместе с подругой и собакой прогуляться по центре Риги. На ул А. Чака она заметила автомобиль Škoda, из которого вышла девочка-подросток, открыла багажник авто, извлекла оттуда мусор и оставила его на краю дороги. После этого девочка вернулась в машину.

Женщина, увидев оставленный мусор, указала девочке, что недопустимо оставлять грязь на улице. После этого женщина сама взяла мусор и немного пронесла его вперед, еще раз сделав замечание сидящим в машине о том, что нельзя бросать мусор, где попало. Внезапно из автомобиля вышел отец ребенка, который после словесной перепалки стал толкать и бить женщину. Нападавшим оказался работник Госполиции.

Как отмечают в полиции, по делу назначена экспертиза, которая должна установить степень тяжести полученных телесных повреждений. Полиция продолжает опрашивать участников конфликта и свидетелей.

Поскольку одним из участников конфликт стал полицейский, Бюро внутренней безопасности Госполиции начало служебную проверку. Уже известно, что полицейский в момент инцидента находился не при исполнении.

"Даже подозрение, что полицейский мог совершить правонарушение, бросает тень на честных и профессиональных коллег, а также категорически противоречит ценностям и работе Госполиции в целом. Подобные действия недопустимы", — говорится в официальном заявлении Госполиции.

Свидетелей конфликта полиция просит звонить по телефонам: 67085929 или 110.