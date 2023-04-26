ЧП на автостанции: в туалете от передозировки наркотиками умер человек

В туалете Рижской автостанции в среду был обнаружен человек, который, скорее всего, скончался от передозировки наркотиками, сообщили в Государственной полиции.
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Информация о скончавшемся человеке была получена от скорой.
В свою очередь, второй человек, который, также, возможно, находился под действием наркотических веществ, с автостанции был доставлен в больницу.
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