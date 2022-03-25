ЧП на Даугаве: с отколовшейся льдины сняли человека
Foto: LETA

В минувший четверг сотрудники Государственой пожарно-спасательной службы (ГПСС) доставили на берег попавшего в беду человека.

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По данным ГПСС, вечером 24 марта на пульт дежурного поступила информация о том, что на отколовшейся льдине в районе улицы Патверсмес в Даугавпилсе находится человек. Вовремя подоспевшие спасатели смогли доставить его в безопасное место.

Еще одного человека спели спасти в волости Райскума Цесисского края: мужчина провалился под лед, пытаясь спасти собаку. Животное он спас, а самостоятельно добраться до берега не смог, поэтому на помощь пришли сотрудники ГПСС.

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