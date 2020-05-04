ЧП на границе: эстонцы ходили в Латвию за алкоголем и хотели избежать самоизоляции

В минувшее воскресенье эстонские полицейские задержали в деревне Икла Пярнуского уезда трех человек, которые не прошли пограничный контроль на границе Латвии и Эстонии. По предварительной информации, женщина и двое мужчин ходили в Латвию за алкоголем и хотели по возвращению домой избежать двухнедельной изоляции.

В воскресенье вечером полицейские неподалеку от пограничного пункта Икла заметили, что 28-летняя женщина, а также 31-летний и 45-летний мужчины идут из Латвии в сторону Эстонии. Границу двух государств они собирались пересечь в не предназначенном для этого месте, пишет портал новостей вещания.

"Полицейские их задержали, — сказал руководитель оперативного штаба Ляэнеской префектуры Юллар Кютт. — Стражи порядка предупреждали их несколькими днями ранее, когда они собирались из Эстонии отправиться в Латвию в месте, в котором делать это было нельзя".

По словам Кютта, до чрезвычайного положения люди привыкли без проблем передвигаться между Эстонией и Латвией, но сейчас восстановлен пограничный контроль, и пересекать границу в не предназначенном для этого месте запрещено.

Кютт отметил, что пересечение границы в неположенном месте группой лиц наказывается в уголовном порядке.

"По предварительной информации, женщина и мужчины ходили в Латвию покупать алкоголь и хотели по возвращению в Эстонию избежать обязательной двухнедельной изоляции. Поэтому они не стали переходить границу через погранпункт", — сказал Кютт.

Границу между Эстонией и Латвии в период действия пограничного контроля можно пересекать только через погранпункты в Валга, Мурата, Лилли и Икла.