ЧП на границе: из Латвии в Россию запретили ввозить 17 коз

В Псковской области в МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) сотрудники Россельхознадзора проведели ветеринарный контроль 17 коз, которые перемещались из Риги в Московскую область в специализированном фургоне.

По данным пресс-центра Россельхознадзора по Псковской области, во время проверки документов выявили нарушение требований согласованного ЕК и Россельхознадзором ветеринарного сертификата на экспортируемых из Европейского союза в РФ племенных и пользовательских овец и коз.

В ветсертификате отсутствовала информация, подтверждающая, что животные в период карантинирования находились под наблюдением представителя государственной ветслужбы РФ.

Кроме того, было обнаружено несоответствие информации о месте карантинирования, заявленной в ветеринарном сертификате Латвии. Ввоз мелкого рогатого скота запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Животные возвращены на сопредельную территорию.