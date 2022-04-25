ЧП на границе: на въезде в Латвию у водителя изъяли 40 книг
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Попытку перевести через границу книги пресекли на прошлой неделе псковские пограничники. Об этом сообщает портал "Вести-Псков" со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Псковской области.

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В пункте пропуска "Лудонка" в ходе осмотра автомобиля VW, следующего в Латвию, среди личных вещей гражданина пограничники нашли более 40 скрытых от таможенного контроля книг зарубежных и российских авторов 1895-1940 годов издания.

Таможенники изъяли книги для проведения экспертизы, т. к. есть основания полагать, что они могут представлять культурную или историческую ценность.

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