ЧП на границе: под грузом зерна найдена контрабанда на 1 млн.рублей

На таможенном посту ЖДПП "Посинь" Псковской таможни в вагонах с пшеницей на этой неделе были найдены контрабандные сигареты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Северо-Западного управления Федеральной таможенной службы РФ, 16 740 пачек были обмотаны черной полиэтиленовой пленкой и засыпаны зерном.

Табачную продукцию с акцизными марками республик Беларусь, Казахстан и Таджикистан злоумышленники пытались вывезти в двух вагонах, которые следовали из Ростовской области в адрес латвийского получателя.

Ориентировочная стоимость незаконно перемещаемого товара – миллион рублей (около 11 000 евро).