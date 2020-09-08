ЧП на границе: под грузом зерна найдена контрабанда на 1 млн.рублей
Foto: СЗТУ

На таможенном посту ЖДПП "Посинь" Псковской таможни в вагонах с пшеницей на этой неделе были найдены контрабандные сигареты.

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Как отмечает пресс-центр Северо-Западного управления Федеральной таможенной службы РФ, 16 740 пачек были обмотаны черной полиэтиленовой пленкой и засыпаны зерном.

Табачную продукцию с акцизными марками республик Беларусь, Казахстан и Таджикистан злоумышленники пытались вывезти в двух вагонах, которые следовали из Ростовской области в адрес латвийского получателя.

Ориентировочная стоимость незаконно перемещаемого товара – миллион рублей (около 11 000 евро).

ЧП на границе: под грузом зерна найдена контрабанда на 1 млн.рублей
Foto: СЗТУ
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