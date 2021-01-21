ЧП на границе: россиянин не задекларировал 30 845 евро
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Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID)передало в Лимбажскую районную прокуратуру материалы дела о попытке провоза крупной незадекларированной суммы через границу.

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Как отмечают в VID, в сентябре прошлого года, во время контрольных мероприятий на латвийско-эстонской границе гражданина России попросили заполнить декларацию о имеющихся у него наличных средствах.

Однако при проверке оказалось, что россиянин задекларировал не все деньги. По этому факту в отношении гражданина России 1952 г.р. начали уголовный процесс.

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