ЧП на границе: россиянин пытался вывезти из Латвии культурные ценности

По информации пресс-центра Северо-Западного управления таможни ФТС России, на этой неделе псковские таможенники задержали на МАПП "Лудонка" гражданина России, который пытался вывезти из Латвии картины, статуэтки и фарфор, которые являются культурными ценностями. Мужчина объяснил таможенникам, что это подарки.

Всего во время проверки у гражданина России изъяли 27 предметов. Искусствоведческая экспертиза признала 14 из них культурными ценностями.

Известно также, что у мужчины в машине также нашли восемь картин, подсвечник и кашпо, созданные в стиле неорококо в конце XIX — первой половине XX века, декоративное настенное блюдо, кофейный сервиз, произведенный в Германии в середине XX века, статуэтку "Сидящая девушка", выполненную из металла в Западной Европе, и др.

Псковская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабандного перемещения предметов, относящихся к категории культурных ценностей.