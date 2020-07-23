ЧП на границе: таможенник нашли запрещенную литературу, медали и монеты

На таможенном посту "Бурачки" (российско-латвийская граница) таможенники пресекли незаконный вывоз коллекций монет, денежных купюр, медалей и марок.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным пресс-центра Северо-западного управления Федеральной таможенной службы России, водитель предъявил таможенникам

документы, согласно которым он вез так называемый сборный груз. Однако у сотрудников таможни появились подозрения, поэтому они направили машину на досмотр.

Было установлено, что машине перемещался товар, не указанный в товаросопроводительных документах,. В итоге, 15 альбомов, 1 кейс и 8 блистеров с 4 091 металлической монетой различных цветов, видов, достоинств и номиналов; 60 альбомов с коллекциями почтовых марок; 4 альбома с 72 различными медалями из металла; 2 папки с 394 бумажными денежными купюрами различных цветов, видов, достоинств и номиналов, а также книга MEIN KAMPF на русском языке изъяты.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении.