ЧП на границе: таможенники нашли контрабанду в колесах автомобиля

По информации пресс-центра Северо-западного таможенного управления ФТС России, в конце прошлой недели на МАПП "Убылинка" российские таможенники обнаружили в колесах легкового автомобиля 996 пачек сигарет.

Гражданин Латвии, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, не задекларировал ни письменно, ни устно перемещаемый им товар. Его автомобиль Audi A4 был направлен на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

В результате таможенного досмотра во всех четырех колесах обнаружены сигареты, произведенные в Узбекистане. Общий вес сокрытого от таможенного контроля товара составил более 20 кг. По делу начат административный процесс.