ЧП на границе: таможенники нашли тайники с контрабандой

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на таможенных постах "Убылинка" и "Посинь" нашли контрабандный товар.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни РФ, на МАПП "Убылинка" при досмотре автомобиля в переднем и заднем бампере обнаружено 500 пачек белорусских сигарет.

В этот же день на ЖДПП "Посинь" из технологических пустот над колесными парами цистерны извлечено 140 пачек сигарет.

В обоих случаях сигареты изъяты и направлены на товароведческую экспертизу. Возбуждены административные дела.