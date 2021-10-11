ЧП на границе: таможенники нашли тайники с контрабандой
Foto: СЗТУ

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на таможенных постах "Убылинка" и "Посинь" нашли контрабандный товар.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни РФ, на МАПП "Убылинка" при досмотре автомобиля в переднем и заднем бампере обнаружено 500 пачек белорусских сигарет.

В этот же день на ЖДПП "Посинь" из технологических пустот над колесными парами цистерны извлечено 140 пачек сигарет.

В обоих случаях сигареты изъяты и направлены на товароведческую экспертизу. Возбуждены административные дела.

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