ЧП на границе: у гражданина Латвии изъяли прицелы ночного видения
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Прицелы ночного видения и коллекцию монет попытался вывезти из Псковской области гражданин Латвии.

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Как отмечает "Псковское агентство информации", при прохождении российско-эстонской границы на вопрос пограничника, имеются ли в машине оружие, боеприпасы или иные запрещенные к перемещению через границу предметы, 48-летний водитель грузового Mercedes Benz ответил отрицательно.

Однако во время осмотра в автомобиле обнаружили два спрятанныз прицела ночного видения, а также более 50 сувенирных монет. Пояснить, кому принадлежат эти вещи, мужчина не смог. По делу ведется следствие.

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