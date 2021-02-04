ЧП на границе: у гражданина Латвии изъяли прицелы ночного видения

Прицелы ночного видения и коллекцию монет попытался вывезти из Псковской области гражданин Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает "Псковское агентство информации", при прохождении российско-эстонской границы на вопрос пограничника, имеются ли в машине оружие, боеприпасы или иные запрещенные к перемещению через границу предметы, 48-летний водитель грузового Mercedes Benz ответил отрицательно.

Однако во время осмотра в автомобиле обнаружили два спрятанныз прицела ночного видения, а также более 50 сувенирных монет. Пояснить, кому принадлежат эти вещи, мужчина не смог. По делу ведется следствие.