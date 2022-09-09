ЧП на границе: в автомобилях граждан Украины нашли 57 кг мефедрона
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

ФСБ задержала граждан Украины, пытавшихся провезти в Россию крупную партию наркотиков с территории Латвии, сообщает "Псковская Лента новостей" со ссылкой на ведомство.

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Сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска "Убылинка" (Пыталовский район) обнаружили 57 килограммов мефедрона в тайниках, спрятанных в бензобаках двух автомобилей.

Транспортными средствами управляли граждане Украины. По делу начат уголовный процесс.

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