ЧП на границе: в грузовике нашли крупную партию незадекларированных товаров

Из Латвии в Беларусь пытались без декларирования ввезти крупную партию товаров. Попытку нарушения таможенного законодательства пресекли в пункте пропуска "Григоровщина".

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По данным Таможенного комитета РБ, согласно сопроводительным документам, гражданин России, управлявший грузовым автомобилем Mersedes Benz, провозил каучук, гидроизоляционный материал, растворитель и водонагреватели.

Однако в ходе проверки таможенники нашли в грузовом отсеке еще более 3500 единиц незадекларированных товаров: промышленные арматуры, электроприводы, контроллеры и другие.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс.