ЧП на границе: в кормовых добавках спрятали 4 тонны контрабанды

Сотрудники Псковской таможни по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения 155520 пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-центр Северо-западного таможенного управления РФ.

На таможенном посту МАПП "Убылинка" (российско-латвийская граница) в тягаче с полуприцепом, выезжающем с таможенной территории Евразийского экономического союза, обнаружили не заявленный в документах товар.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Псковской области получили информацию о попытке контрабандного перемещения крупной партии табачной продукции. Указанную оперативную информацию реализовали совместно с сотрудниками Псковской таможни.

В результате таможенного досмотра наряду с заявленными в документах кормовыми добавками обнаружено более 4 тонн табачной продукции. Сигареты изъяты, возбуждено уголовное дело.