ЧП на границе: в машине граждан Украины нашли 2,6 млн незадекларированных гривен

Сотрудники российской таможни в ходе проверки автомобиля, который пересекал границу в Псковской области, обнаружили большое количество

незадекларированной валюты.

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По данным Северо-Западного управления таможни, 10 января, семья из пяти человек выезжала в Латвию через МАПП "Убылинка". При себе у них было почти 3 млн гривен (около 67 000 евро).

Как отмечают таможенники, 9 килограммов купюр достоинством от 50 до 500 гривен были уложены в две сумки.

Двое взрослых членов семьи оштрафованы на 380 000 рублей (более 5 000 евро). Гривны в пределах разрешенной нормы на каждого члена семьи вывезены, а остальная валюта была возвращена в Россию.